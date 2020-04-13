Следующее внеочередное заседание Рады может состояться завтра, - "слуга народа" Кравчук

"Вероятно, завтра может быть заседание, но повестки нет", - сообщила Кравчук "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, планируется ли на этой неделе проведение еще одного внеочередного заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.
Она также сказала, что в понедельник состоится заседание фракции.
"Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - отметила Кравчук.
16 год
Є один позитив в репресіях. В моїй справі є висновки судово-психіатричної експертизи, що я психічно здорова.
Так, я знаю, що таке емоції. Проте, для політика - це комплімент. Виживати в традиційному ареалі соціопатів, якою є політика, особинам з совістю і почуттями - це майже подвиг. І хоча ця експертиза також дозволяє мене закрити в тюрму, вона нарешті покладе край всім цим брудним інсинуаціям про моє психічне здоров'я. Чому я рада..
На психіатричну експертизу слідство мене відправило ще місяць тому в рамках іншої кримінальної справи, де потерпілий - шаріївський провокатор. Я думала, що це було з розряду морального катування. Адже не було підстав відправляти мене на експертизу: я військовозобовязана, офіцер-артилерист в резерві 54 бригади, здавала "кілограми" тестів в Університеті оборони і проходила психіатра у військкоматі. А виявилося, що ця експертиза слідству була потрібна для звинувачень мене за участь в Революції Гідності, бо там серйозні статті. І тут слідство можна зрозуміти. Проте, хочу сказати слідчим, що це було підло і принизливо - робити таку експертизу мені в контексті справи потерпілого провокатора з Партії Шарія.
Нагадаю, мене звинувачують в тому, що я перешкоджала журналістській діяльності провокатора з Партії Шарія - того, що відомий, як «облитий уриною». «Перешкода» моя полягала в тому, що я вихопила його телефон, яким він вів відео зйомку, а через мить повернула.
Хто такі провокатори Шарія, і як вони чіпляються до політиків «Європейської солідарності» - давно відомо... Вибачте, але протидія журналістській діяльності не має нічого спільного з захистом честі і гідності, коли телефони цих «шаріївців» доводиться ловити буквально під спідницею.
Тому зрозумійте, як було принизливо в цій справі мені йти на психіатричну експертизу. Проте, я пішла, бо моя відмова викликала би нову хвилю брехливих звинувачень.
Особливо це було принизливо, тому що конкретно Шарій в 20012 році був джерелом розповсюдження проти мене сфальсифікованих довідок, що буцім-то я лікувалася в психлікарні. При чому схоже, що він це робив на замовлення Портнова, адже той зразу їх підхоплював і коментував.
Це була помста влади мені за мій «візит» через паркан в Межигір'я в 2012 році. Я тоді зробила зйомку розкошів Януковича, при чому не як журналіст, а як політик під гаслом: «Якщо пройшла одна, пройдуть і тисячі! Жодні паркани не зупинять народ!». У відповідь в інтернеті було розповсюджено аж три фальшивих документи про моє перебування на стаціонарі психлікарні. Однак, що цікаво, особливо «популярні» ці довідки стали після Майдану, коли я присвятила себе боротьбі за конфіскацію активів Януковича.
Я навіть була змушена робити запити в лікарні, щоб заперечити. Проте, це не допомогло, це ж такий був кайф для нашого інформаційного поля вішати на відому людину ярлик «дурки».
Проте, іронія долі - Портнов сам довідку намалював, розкрутив, і сам зараз є попихачем кримінальної справи проти мене, де я потрібна психічно здоровою, щоб наді мною знущатися в тюрмі.
Але якщо спитати мене, що гірше, скажу: немає нічого гіршого за паплюження. Тому я рада, що репресії мене реабілітують в цьому контексті. Бо для психічно здорової людини - це серйозна травма, коли на тебе навішують ярлики, і в звичайній щирості та відкритості хочуть бачити діагноз.
Публікую антидовідки. Фальшиві довідки можете знайти у фейсбуці Портнова.