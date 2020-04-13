Следующее внеочередное заседание Рады может состояться завтра, - "слуга народа" Кравчук

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Верховная Рада может собраться на еще одно внеочередное заседание во вторник, допускает заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно, завтра может быть заседание, но повестки нет", - сообщила Кравчук "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, планируется ли на этой неделе проведение еще одного внеочередного заседания парламента, передает Цензор.НЕТ.

Она также сказала, что в понедельник состоится заседание фракции.

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"Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - отметила Кравчук.