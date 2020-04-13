Фракция "СН" соберется сегодня в 17:00. Внеочередное заседание Рады запланировано на среду, - нардеп Шинкаренко

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В понедельник в 17:00 фракция партии "Слуга народа" соберется на заседание.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Следующее заседание (внеочередное заседание Верховной Рады. - Ред.) у нас планируется в среду и сегодня вечером будет фракция, на которой будем обсуждать все вопросы, возможно какие-то вопросы не успеем проголосовать (в понедельник. - Ред.) - перенесём на среду", - заявил Шинкаренко в понедельник .

"По заседаниям у нас обычно все меняется, но я чувствую серьезный настрой, чтобы это произошло именно в среду", - добавил Шинкаренко.

По словам нардепа, на внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится в понедельник в 14:00, ожидают президента Владимира Зеленского.

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