Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, еще по 12 материалы изучаются, имейте же совесть! - Аваков

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Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, еще по 12 материалы изучаются, имейте же совесть! - Аваков

Административные штрафы наложены на троих священнослужителей, материалы по еще 12 случаям в настоящее время изучаются правоохранителями.

Об этом в Twitter сообщил глава МВ Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.

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Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, еще по 12 материалы изучаются, имейте же совесть! - Аваков 01

Коронавирус и карантин
Аваков карантин священник церковь штраф COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Andrey Yakovlev 1b311e08
"6 квітня о 12 годині чоловік перебував на зупинці громадського транспорту села Нагоряни без захисної маски. Патрульна поліція вважає, що він порушив вимоги урядової постанови про запобігання поширення короновірусу.
Чоловік пояснив, що не мав змоги купити в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.
Суд вирішив закрити справу за відсутністю адмінправопорушення.
З пояснень громадянина вбачається,що він перебував у громадському місці без маски через відсутність грошей на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.
У матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано з бюджету витрати на придбання чи виготовлення таких і за цих умов він порушив заборону з 6 квітня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перебувати в громадських місцях без респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.
Крім того, суд зазначив, що на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.
На завершення суд зіслався на ст.62 Конституції України, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."

Шах і мат маскараду.
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13.04.2020 11:21
+7 olele
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 17 ч.


БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.

І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
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13.04.2020 11:21
+6 vidasik
5 minut podysal etim vozduxom v cerkvi i virus garantirovan jesli jest tam xotia 1 bolnoj.
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13.04.2020 11:27
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