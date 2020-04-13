Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, еще по 12 материалы изучаются, имейте же совесть! - Аваков

Об этом в Twitter сообщил глава МВ Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что по последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.
Чоловік пояснив, що не мав змоги купити в селі захисну маску чи виготовити її, тому перебував без маски на обличчі, про що жалкує, розкаюється. Безкоштовно маску йому ніхто не пропонував.
Суд вирішив закрити справу за відсутністю адмінправопорушення.
З пояснень громадянина вбачається,що він перебував у громадському місці без маски через відсутність грошей на її придбання та через неможливість виготовити її самостійно.
Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» фінансування профілактичних і протиепідемічних заходів здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок коштів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також коштів фізичних осіб.
У матеріалах справи відсутні докази, що громадянин, відповідно до закону, за власні кошти зобов'язаний придбати чи виготовити засіб індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисну маску, чи йому було профінансовано з бюджету витрати на придбання чи виготовлення таких і за цих умов він порушив заборону з 6 квітня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. перебувати в громадських місцях без респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.
Крім того, суд зазначив, що на даний час в Україні не визначені медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски для захисту органів дихання, у тому числі виготовлених самостійно громадянами.
На завершення суд зіслався на ст.62 Конституції України, що усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь."
Шах і мат маскараду.
БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)
Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )