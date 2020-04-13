Троих священников оштрафовали за скопление людей в храме на Вербное воскресенье, еще по 12 материалы изучаются, имейте же совесть! - Аваков

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Административные штрафы наложены на троих священнослужителей, материалы по еще 12 случаям в настоящее время изучаются правоохранителями.

Об этом в Twitter сообщил глава МВ Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в 3-х случаях полицией вынесены админ штрафы. Еще по 12-ти - материалы изучаются. У нас свобода совести, но .. имейте же совесть!" - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по последним данным МОЗ, Черновицкая область существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно.

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