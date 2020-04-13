Соратник Трампа и спонсор республиканцев Чера умер от коронавируса в США. ФОТО

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В США от COVID-19 умер известный нью-йоркский застройщик и спонсор Республиканской партии Стэнли Чера, который также был близким другом президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

"Стэнли Чера, известный застройщик в Нью-Йорке и спонсор республиканцев, который был соучредителем Crown Acquisitions, умер от осложнений, связанных с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ему было 70 лет.

Сообщается, что Чера также дружил с президентом США Дональдом Трампом. По данным Федеральной избирательной комиссии, с 2016-го по 2019 год Чера пожертвовал 402,8 млн долл. организациям, занимающимся поддержкой президентства Трампа.

Также его компания Chera's Crown Acquisitions подписала несколько соглашений в 2008 году с зятем Трампа и старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером.

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