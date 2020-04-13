Вирус не так страшен, как это показывают в СМИ. Кому-то выгодно разгонять истерию. Ситуацию реально нагнетают, - Амелин о COVID-19

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Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров порождает много вопросов. И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?

Об пишет в Фейсбуке сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин, информирует Цензор.НЕТ.

"Что не так с коронавирусом. Ну очень много вопросов, выводы делайте сами)

1. Его освещение в СМИ и реакция государств несоизмеримы с масштабами.

В частности, только в США за пособиями, вследствие карантина, обратилось более 17 млн человек (!)

https://cutt.ly/0tBhntr

И это после самой низкой безработицы за 50 лет

https://cutt.ly/jtBhmCg

2. Относительно летальности и опасности вируса много спекуляций и нет однозначной информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии

Для меня показателен "спонтанный" эксперимент на двух круизных судах, где был обнаружен коронавирус.

С высокой концентрацией людей за 70, летальность менее 0,3%

Проверьте (погуглите) сами

https://cutt.ly/dtBhWTe

3. Вы помните панический прогноз Нила Фергюсана из Imperial College of London, что 500. тыс британцев умрет от эпидемии?

https://cutt.ly/ItBxtHL

Так вот, после он его изменил на 7-10 тыс.

https://cutt.ly/RtBxyNo

Что это было?

4. Кстати, одним из спонсоров медицинских исследований этого колледжа являются Билл и Мелинда Гейтс. Просто запомните пока это)

https://cutt.ly/wtBxoDP

5. Вы читали, возможно, о том, что в Нью Йорке практически все больницы забиты больными?

Прочтите этот текст.

Когда частная клиника предложила размещать больных у нее, ее проигнорировали. Почему?

https://cutt.ly/qtBxaww

5. Необычно выглядит статистика национального центра здоровья США

В частности, на конец текущей недели:

- Всего смертей - 511 424

- От Covid 19 - 4 984

- От пневмонии - 36 423 (!)

- От гриппа - 4 541 (!)

https://cutt.ly/ntBxflH

Есть ли в США пандемия коронавируса?

6. Хороший вопрос задает Nataliya Stelmakh

Если основной трафик в США из Китая (откуда, якобы, пошел вирус) идет через LA, то почему вспышка в NY, а не в LA?

https://cutt.ly/LtBxgch

7. Важно так же обратить внимание на заявления действующих врачей, которые утверждают, что высокая смертность в больницах - следствие неправильного протокола лечения.

В частности, использования ИВЛ (которые оказались везде в дефиците)

К слову, где больше ИВЛ, там выше и смертность.

https://cutt.ly/WtBhEPk

8. В Германии протестили высокоточными тестами на антитела большую выборку людей в самом пострадавшем муниципалитете - Гангельт ("немецкий Ухань") - 14% населения переболела, так что смертность в 10x меньше и составляет 0.37%. Что так же не подтверждает информацию в СМИ

https://cutt.ly/BtBhTqx

9. Интересно заявление Массачусетского технологического института, Др. Шива, говорит, что распространение страха коронавируса станет самым большим мошенничеством для манипулирования экономикой

https://cutt.ly/qtBhYW7

https://cutt.ly/CtBhU1J

10. Профессор Джихад Бишара - ведущий вирусолог и директор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Рабина в больнице Бейлинсон в Петах-Тикве, Израиль так же в своем заявлении призвал мировых лидеров успокоить своих граждан по поводу пандемии коронавируса.

https://cutt.ly/vtBhAcT

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине отсутствует программа поддержки экспортеров и работодателей в условиях коронавируса, антикризисного штаба до сих пор нет, - Амелин

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Источник вируса

11. Непонятен реальный источник вируса.

С одной стороны, странное задержание профессора Гарварда, который, якобы, мог иметь отношение к передаче вируса в Ухань.

https://cutt.ly/ztBhDyr

Потом было опровержение (Американское правительство не допустило бы и тени сомнения на себя))

https://cutt.ly/xtBhFgA

12. С другой стороны, странные события были в РФ.

Осенью 2019 в лаборатории "Вектор" произошел взрыв одной из лабораторий, где разрабатывали вирусы, в том числе там были образцы оспы и коронавируса.

https://cutt.ly/CtBhGLg

https://cutt.ly/rtBhH89

https://cutt.ly/WtBhLeU

Но после так же последовали опровержения

13. К слову, именно в этой лаборатории уже разработали вакцину от коронавируса и уже тестируют ее. Так быстро?

https://cutt.ly/WtBhXUp

14. Странными выглядят и события в Омске осенью того же 2019 года, где прокатилась эпидемия гриппа и вирусной пневмонии, в городе был введен карантин аж до февраля 2020 года

https://cutt.ly/EtBhCgf

https://cutt.ly/ltBhC9g

15. А здесь объявление о приеме в Докторантуру Уханьского университета и работу с вирусами, в частности летучих мышей)

https://cutt.ly/TtBnrC3

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Теперь про "Мировую закулису"))

16. Не в хронологическом порядке привожу ссылку на выступление упомянутого выше Билла Гейтса, где он рассказывает про формулу роста выбросов СО2.

И человек в этой формуле один из элементов.

Меньше людей - меньше выбросов.

В этом же выступлении Билл четко проводит связь вакцинации и сокращения темпов роста населения. (4:15)

https://youtu.be/JaF-fq2Zn7I

17. Теперь свежая новость.

Билл Гейтс выделяет миллиарды долларов на строительство заводов для производства вакцин

https://cutt.ly/btBhNQy

18. Темой вакцинации Билл занимается еще с 2000 года, через проект GAVI, который уже вакцинировал более 350 млн человек во всем мире.

https://ru.wikipedia.org/wiki/GAVI

19. Еще с 2001 года Билл начал разрабатывать вакцину против СПИДа. Кто-то слышал про успехи за 9 лет?

Я просто мог пропустить.

https://cutt.ly/6tBh1a5

20. Параллельно с темой вакцинации Билл активно продолжает интересоваться вопросом слишком быстрого роста населения некоторых бедных стран.

https://cutt.ly/ntBh0wb

При чем активно работает именно с самыми бедными странами.

https://cutt.ly/MtBh2qs

Вы сами можете провести параллели, что Гейтса в области медицинских исследований (согласно публичным речам) интересует два основных вопроса:

- Популяция человечества,

- Вакцинация от болезней.

21. Расходы на медицинские исследовательские проекты Гейтса в 2011 году уже достигали 25 млрд

https://cutt.ly/utBh95n

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в РФ выявлено 2 558 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных превысило 18 тысяч

22. В 2015 году Гейтс на TEDex рассказывал о приближающейся пандемии (многие видели это видео)

https://youtu.be/6Af6b_wyiwI

23. А в 2018 году Гейтс писал о скорой пандемии из Китая (!)

https://cutt.ly/9tBh4Yc

https://cutt.ly/8tBh7IE

Билл Гейтс "предсказал" супер-вирусную пандемию в Китае, которая может убить 33 миллиона человек по всему миру в первые шесть месяцев.

Человечество к чему-то готовили.

Вот видео прогноза распространения вируса.

https://cutt.ly/3tBjoSk

Работа по нагнетанию ситуации велась давно.

Как и давно велись медицинские исследования, пока с непонятными целями.

24. Именно Билл Гейтс выступил одним из инициаторов карантина в США. Он предложил его сделать 10-недельным

https://cutt.ly/ftBnuKU

25. Ничего не утверждаю, но удаленная работа на карантине, похоже, стала основным стимулом роста акций Майкрософт, когда все страны перешли на карантин и удаленку.

https://cutt.ly/9tBjarR

26. К слову, 13 марта 2020 года Билл Гейтс покинул пост главы Майрософта.

Покидая "Майкрософт", Гейтс объявил, что отныне он намерен больше времени уделять филантропии – развитию глобального здравоохранения и образования, а также решению проблемы изменения климата.

https://cutt.ly/htBjdbb

27. По поводу климата еще один интересный эффект

Коронавирус уже привел к сокращению выбросов СО2 на 50%

https://cutt.ly/qtBjgs5

И это так же одна из целей, озвученных Гейтсом)

28. Кстати, По мнению Всемирной организации здравоохранения, девять из десяти человек дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ: это ежегодно приводит к смерти около 7 миллионов людей.

так что паника с пандемией имеет еще один интересный эффект для мира.

https://cutt.ly/otBjhcg

29. В завершение про Гейтса прочтите его ответы на 30 вопросов, заданных студентами. Много интересного

https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA

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Теперь про тоталитаризм.

30. Коронавирус стимулирует рост тоталитаризма и несоразмерный угрозам рост контроля граждан со стороны государств.

Китай показал эффективность модели и многие страны быстро взяли ее на вооружение.

31. Apple и Google объединяются для поиска зараженных коронавирусом

Коснется это 3 млд человек!

https://cutt.ly/6tBjzwT

https://cutt.ly/ltBjzBV

32. Вирус стал предлогом для получения президентом Венгрии Орбаном неограниченной власти.

Кто следующий?

https://cutt.ly/xtBjx6y

26. Полиция благополучной Канады начала посещать дома канадцев для контрлля соблюдения карантина, чего никогда не было

https://cutt.ly/UtBjvqd

33. Американские граждане, как упоминалось выше, стали зависимы от правительства как никогда.

Более 17 млн человек уже обратились за пособиями по безработице

https://cutt.ly/ltBjba7

34. Россия, как вы слашыли, ввела для всей страны карантин на месяц.

при этом обязала использовать QR коды для выхода из дома)

https://cutt.ly/ptBnpyU

35, Самое интересное, Гейтс призвал к созданию "национальной электронной системы отслеживания болевших и сдавших анализы, аналогичной южнокорейской.

https://cutt.ly/wtBnadJ

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36. А Германия уже вводит сертификаты отболевшим)

https://cutt.ly/TtBnsAc

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Можно еще продолжать и продолжать, очень много нестыковок:

1. Вирус не так страшен, как это показывают в СМИ. Кому-то выгодно разгонять истерию.

2. Ситуацию реально нагнетают. Кто и зачем?

3. Правительства многих стран воспользовались вирусом для повышения своей власти и контроля граждан.

4. Паника с коронавирусом вскрыла влияние активности человека на экологию.

5. Логика действий Билла Гейтса и многих мировых лидеров, порождает много вопросов.

И как здесь не вспомнить про "золотой миллиард"?))

В общем, читайте, делайте выводы, делитесь и готовьтесь дальше "офигевать" от происходящего!)" - написал Амелин.





















