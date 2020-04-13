За сутки на Тернопольщине подтверждены 30 новых случаев заболевания COVID-19. Всего выявлено 273 случая, 27 из них - дети

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского ОЛЦ Минздрава в Facebook.
По информации ведомства выздоровели 7 человек (Тернопольский район - 1, Кременецкий район - 2, Монастыриский район - 4).
За минувшие сутки официально подтверждены 30 случаев заражения вирусом COVID-19.
География распространения новых случаев:
г. Тернополь (1 человек)
Чертковский район (15 человек):
• г. Чертков - 10
• с. Горишня Выгнанка - 1
• с. Давидковцы - 1
• пгт Заводское - 2
• с. Белобожница - 1
Бучацкий район (2 человека):
• с. Космирин - 1
• с. Стинка - 1
Борщевский район (1 человек):
• г. Борщев
Залещицкий район (2 человека):
• г. Залещики - 1
• с. Иване-Золотое - 1
Козовский район (1 человек):
• с. Кальное
Пидгаецкий район (1 человек):
• с. Рудники - 1
Монастыриский район (7 человек):
• с. Горишня Слободка - 4
• с. Красиев - 2
• г. Монастыриска - 1