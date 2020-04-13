За сутки число зараженных COVID-19 на Киевщине возросло на 57 до 216, - ОГА

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По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10.00 13 апреля 2020 г. официально подтверждены 216 случаев заболевания коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

Таким образом за сутки в области выявлены 57 новых случаев коронавирусной болезни.

На стационарном лечении находятся 62 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляции) - 154 человека. Среди инфицированных 13 детей. Выздоровели - 10. Умерли - 6. Подозрение на заражение имеют 684 человека. Установлено медицинское наблюдение за 1797 контактными лицами.

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Так, в Обуховском р-не выявили 43 случая коронавирусной болезни (20 - пгт Козин, 4 - с. Романков, 8 - г. Украинка, 10 - г. Обухов, 1 - с. Красная Слободка), в Киево-Святошинском р-не - 70 (11 - с. Софиевская Борщаговка, 8 - Крюковщина, 14 - г. Вишневое, 9 - г. Боярка, 5 - с. Гатное, 5 - с. Лесники, 4 - с. Святопетровское, 4 - с. Дмитровка, 2 - с. Тарасовка, 2 -с. Чайки, 1 - с. Ю. Борщаговка, 1 - с. Кременище, 1 - Белогородка, 1 Капитановка, 1 с. Новое, 1 с. Гнатовка).



