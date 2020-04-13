Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

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Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения", - сказал он.

По словам мэра, из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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"Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину о очаг заболевания", - подчеркнул Кличко.

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко Лавра COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+30 Сергей Толмачев 4a48867f
Мракобесы мокшанские.
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13.04.2020 12:19
+29 Igor L
Московських попів потрібно виселити з Лаври, вони не є громадянами України, хай їдуть в свою Московію. Після набуття Незалежності в Лавру приїхало два потяги монахів з росії і окупували українську святиню! Прийшов час повернути цих загарбників на історичну батьківщину.
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13.04.2020 12:22
+27 Lena Lena 39feab99
Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко - Цензор.НЕТ 7296
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13.04.2020 12:22
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