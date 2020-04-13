Зеленский не хочет принимать банковский закон и сознательно "поддался" Коломойскому, - Шабунин

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Президент Украины Владимир Зеленский имеет два способа быстрого принятия "антиКоломойского закона".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский не хочет принимать антиколомойський закон. Вместо принять его в первом чтении и в целом, фракция президента пошла в два чтения. Было очевидно, что проект заблокируют тысячами поправок, поэтому Зеленский "поддался" Коломойскому вполне сознательно", - заявил он.

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"Даже если предположить, что президент не ожидал такого количества поправок, то у него было / есть, как минимум, два способа быстро принять закон в целом:

Способ 1. Сегодня в первом и в целом проголосовать правительственный антиоломойський законопроект. Напомню, что в первом чтении Рада приняла депутатский.

Способ 2. Сегодня проголосовать изменения в регламент ВРУ, которые уничтожают потребность рассматривать каждую правку. После чего на этой же неделе проголосовать антиколомойський закон в целом.

Исходя из повестки дня Рады, Зеленский и Разумков и дальше играют в полное рассмотрение 16 тыс. поправок. Оба хорошо понимают последствия своих действий для страны.

Нельзя постоянно прятать злой умысел за некомпетентностью. Не в этот раз", - резюмировал Шабунин.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта