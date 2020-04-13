Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая. КАРТА

2695 20
лавра

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Голосеевский - 0
- Дарницкий - 0
- Деснянский - +1
- Днепровский - 0
- Оболонский - 0
- Печерский - +63
- Подольский - +1
- Святошинский - +1
- Соломенский - +7
- Шевченковский - +5

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 79 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 495 заболевших, - Кличко. ВИДЕО

Вместе с тем, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 157. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 56 случаев коронавируса, в Дарницком - 59, в Шевченковском - 56, Голосеевском - 40, Оболонском - 25, Подольском - 26, Днепровском - 32, Деснянском - 25.

Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Святошинском районе - 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая 01

Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая 02

Коронавирус и карантин
карантин Киев Кличко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6 Ivan Pidbujpata
Це там де києво песчерська лавра? Логічно!
показать весь комментарий
13.04.2020 12:38
+2 Владимир Бабчинский
Люди обеспеченые купили тесты вот и их и больше всего. На окраинах все хорошо . Просто тесты ни кто не делает.
показать весь комментарий
13.04.2020 12:52
+2 OA 3b6910dc
Это все зараза из Печерского суда идет, где судья Вовк.
Там, там у "коронавируса" самое гнездо.
Вы Вовка на коронавирус то проверьте...
показать весь комментарий
13.04.2020 12:54
Смотреть комментарии