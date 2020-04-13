За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ

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За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ

В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. СБУ также заблокировала более 2000 соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 000 подписчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина", - сказано в сообщении.

В частности, как отметили в СБУ, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. По ним следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. То есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Информация о других 146 людях направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

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Напомним, что ранее председатель Службы безопасности Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - заявил Председатель СБУ.

Коронавирус и карантин
интернет карантин СБУ фейк COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 Мой комментарий
К тебе уже должны были выехать с цементом. Чтобы замуровать... твой унитаз(читай: рот).

За період карантину СБУ викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, і заблокувала 2000 інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 3111 Андрей Дидовик
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы, замуруйте их!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!

13.04.2020 10:29
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13.04.2020 13:03
+4 Остап Чепіга
дії, спрямовані на повалення конституційного ладу, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

А зеля підпадає під ці ознаки зі своїм кварталом?


За період карантину СБУ викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, і заблокувала 2000 інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 4821
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13.04.2020 13:07
+3 pompiere
Я бачив. зєлєнського який "прішол на одін срок, чтоби сломать ету сістєму" буде надзвичайно важко виколупати з того крісла. Це другий путєн.
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13.04.2020 13:06
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