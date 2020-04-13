За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ

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В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. СБУ также заблокировала более 2000 соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 000 подписчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты Службы постоянно анализируют интернет-контент подобной тематики, который в основном распространяется с российского информационного пространства. Он направлен на создание искусственной паники или содержит призывы к нарушению условий карантина", - сказано в сообщении.

В частности, как отметили в СБУ, среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. По ним следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. То есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Информация о других 146 людях направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

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Напомним, что ранее председатель Службы безопасности Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - заявил Председатель СБУ.