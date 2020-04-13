За "Слугу народа" на местных выборах готовы проголосовать 22% киевлян, за "ЕС" - 18%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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За "Слугу народа" на местных выборах готовы проголосовать 22% киевлян, за "ЕС" - 18%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 4-7 апреля 2020 среди жителей Киева, продемонстрировали, что 22% жителей столицы на местных выборах проголосовали бы за "Слугу народа", 18% - за "Европейскую солидарность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса.

Опрос проводился среди жителей Киева от 18 лет и стареш. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%. Сроки проведения: 4-7 апреля 2020.

Среди тех, кто определился и намерен принять участие в выборах, за партию "Слуга народа" проголосуют 22,3%.

18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% - за партию "УДАР", 9,4% - партию "Батькивщина", 7,2% - партию "Оппозиционная платформа - За життя", 5,9% - партию "Голос", 3,8% - партию Шария, 3,2% - партию "Сила и честь". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Затруднились с выбором 26,9% опрошенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг"

За Слугу народа на местных выборах готовы проголосовать 22% киевлян, за ЕС - 18%, - опрос Рейтинга 01

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Топ комментарии
+21 Alexey Chernyavsky
Еще месяц их упорной работы и будут готовы 2,2%
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13.04.2020 12:54
+16 Агамемнон
Львов. Рейтинг бениных шестерок скоро уйдет в минус...)

За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4100
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13.04.2020 13:00
+11 Anton Ivanovich
О. Бачу добрій половині зебів холодильник мізки вже виправив.
Ну зачекаемо ще трохи.
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13.04.2020 12:57
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