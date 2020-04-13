Нардеп из группы "Довіра" Вельможный заболел пневмонией: "Это случилось, я подавлен"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в понедельник на своей странице в соцсети Facebook.
"К сожалению, мои друзья, это случилось. Прошёл компьютерную томографию легких. Результат - двухсторонняя пневмония... Нет слов, я подавлен", - написал Вельможный .
Как сообщалось, 21 марта Вельможный был госпитализирован вместе с сыном с симптомами, похожими на COVID-19. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат, после чего, по его словам, тест должны были провести повторно. Нардеп и его сын находились в инфекционном отделении Александровской клинической больницы в центре Киева.