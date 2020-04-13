Рада соберется на еще одно внеочередное заседание на этой неделе, - "слуга народа" Кравчук

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День второго внеочередного заседания Верховной Рады еще не определен - Рада может собраться в среду или в другой день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Вероятно, в среду может быть заседание, или в другой день на этой неделе, но повестки нет", - отметила она.

Она также сказала, что в понедельник состоится заседание фракции.

"Сегодня у нас будет заседание фракции, в том числе, чтобы обсудить дальнейшие шаги", - добавила Кравчук.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в понедельник, 13 апреля, соберется на внеочередное заседание и рассмотрит изменения в Госбюджет, отмену рынка земли и ужесточение ответственности за сжигание травы.

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