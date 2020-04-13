Выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Пытаются не допустить перехода огня на Припять, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко

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Ситуация с пожаром в Зоне отчуждения сложная. Пожарные следят, чтобы огонь не перешел на Припять.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

"В зону не пускают никого, в том числе СМИ. Ситуация с пожаром сложная. Сейчас борьба с пожаром происходит путем локализаций. Это означает: пока горит одна территория леса, они распахивают и заливают водой другую часть леса, чтобы на нее не перешел пожар. Но огонь перекидывается. Так раз за разом пожар распространился по всему центру Чернобыльской зоны. Пожарные активно работают, но огонь не останавливается. Там сейчас довольно сильный ветер, он разносит искры. Уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Он прямо на запад от ЧАЭС. Там выгорела трава, деревья при этом обгорают на несколько метров. Поэтому если, например, посмотреть с дрона, то сгоревший лес не очень отличается от несгоревшего. Но травяная подстилка полностью выгорела и эта подстилка поднимает радиацию в воздух", - рассказал он.

По информации Емельяненко, пожарные дежурят в Янове и контролируют, чтобы огонь не перешел через дорогу на территорию станции "Янов":

"Там рукой подать до Припяти. А если загорится Припять, то Украина потеряет локацию национального масштаба, которая еще десятки лет привлекала бы иностранных туристов и поднимала бы экономику. Я не понимаю, как они в этом случае смогут остановить огонь, если они не могут его остановить в поле".

Глава Ассоциации опасается, что виновники поджогов не понесут наказания.

"Все пожарные говорят, что это поджоги. В точках возгорания нет ни ЛЭП, ни других объектов, которые способны спровоцировать пожар. Температура воздуха сейчас не 35 и не 40 градусов, чтобы могло произойти самовозгорание. Сталкеры очень часто делали все, чтобы туризма в зоне не было и чтобы она оставалась заброшенной. Сейчас полиция объявила в розыск нескольких сталкеров, которые активно заявляли в соцсетях о том, что они делали поджоги в Чернобыльской зоне. Но я думаю, что они заявляли это только для хайпа, и не именно эти люди явлются причиной нынешних масштабных пожаров. Есть много других неадекватных сталкеров, которые снимали ролики о том как они танцуют на фоне пожара за ЧАЭС.

Я переживаю, чтобы полиция не нашла козла отпущения – так,как сделали с жителем Житомирщины. Он поджег свою часть, но теперь на него вешают все поджоги возле Полесского. Есть и другие точки поджога в самой зоне. В один день произошло несколько поджогов. Один в Чистогаловке, и другой – под Корогодом".

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Емельяненко напомнил, что Чернобыльская зона отчуждения должна строго охраняться по периметру.

"Госагентство по управлению Зоной отчуждения совместно с силовыми структурами - Нацполицией и СБУ, уже много лет как должны были отработать систему строгой охраны периметра территории зоны. Потому что нахождение в зоне людей, которые не авторизированы, да еще и неадекватны, может привести к выносу радионуклидов – на подошвах обуви и так далее. Юридически это вынос радионуклидов и артефактов из зоны отчуждения, а это уже уголовное нарушение. Охраной периметра занимается полиция. На более серьезном уровне – СБУ. В данном случае СБУ ничего не стоило снять информацию по вышкам мобильной связи с целью установить, кто в тот момент находился в зоне. По украинскому законодательству, действия по выносу радионуклидов путем умышленного поджога квалифицируется как террористический акт. И это компетенция СБУ. Поэтому должны серьезно подключаться государственные структуры, потому что это авария национального масштаба", - подытожил он.

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Напомним, по словам и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерины Павловой, в результате пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.

По официальной версии, к основным причинам возгорания относят пожар, который перебросился на территорию Зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.