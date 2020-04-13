38 нейтрализующих коронавирус антител обнаружили южнокорейские ученые: их опробуют на животных

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи.
Отмечается, что нейтрализующие антитела обладают свойствами, которые могут эффективно обезвреживать вирус и помочь в лечении пациентов.
"Все полученные образцы обнадеживают, а 14 из них обладают сильными нейтрализующими коронавирус свойствами", - говорится в сообщении.
В ближайшее время будут проведены углубленные тесты, в частности, на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.