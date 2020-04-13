Пожары в Зоне отчуждения: ликвидированы возгорания на территории Котовского лесничества, - ГСЧС. ФОТО

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В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецького лесничеств. Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ГСЧС, наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Ситуация в Корогодском лесничестве полностью контролируется, привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара.

Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На данном участке привлечено более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники.

Всего на территории Зоны отчуждения привлечено более 390 человек и 90 ед. техники, из них от ГСЧС более 300 человек и 60 единиц техники, в том числе авиация.

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На всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.



Фото: пресс-служба ГСЧС

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час).

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