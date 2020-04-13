Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский

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Церкви в Украине готовятся к богослужениям онлайн, а украинцы уже заказали более 14 000 посылок с освященными куличами, которые будут доставлены на этой неделе.

О праздновании Пасхальных праздников говорилось на традиционном совещании под председательством Президента Владимира Зеленского по вопросам борьбы с коронавирусом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

В частности, на празднование Пасхи западного обряда в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в прошлом году. В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

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"Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожане осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса. Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни. И собрание, толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году - это настоящее проявление любви к ближнему", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, на совещании обсудили возможности поставок в больницы аппаратов ИВЛ отечественного производства. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Глава государства.

Дополнительно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в настоящее время за рубежом 156 тыс. украинцев пользуются возможностями программы МИД для решения своих логистических вопросов.