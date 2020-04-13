Я подам в суд на тех, кто использует мое имя в рекламе препарата "Протефлазид". Львовские больницы его не закупали, - Садовый

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Мэр Львова Андрей Садовый пригрозил судебными исками за распространение фейков, связанных с разрешением на получение "Протефлазида" львовскими больницами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что львовские больницы вернут производителю препарат "Протефлазид" и не будут использовать его для лечения Covid-19.

"Осторожно, фейк! В Интернете распространяется заказная статья, которая должна побудить пациентов покупать медицинский препарат "Протефлазид" для укрепления иммунной системы человека в условиях пандемии COVID-19. В статье упоминается мое имя, а также использованы якобы высказывания работников Львовской больницы скорой медицинской помощи, согласия на которые они не давали. Поэтому официально сообщаю, что считаю такие действия заказчиков рекламных материалов, в которых упоминается мое имя и фамилию руководства БСМП, как глубоко недобросовестные. Обращаюсь к СМИ, их опубликовали, устранить эти статьи, в противном случае это станет основанием для судебных исков".

По словам Садового, руководство компании "Экофарм", которая производит "Протефлазид" действительно предложило предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующее эффект.

"Взамен попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой. Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло", - пояснил городской голова.

О том, что больницы Львова будут использовать "Протефлазид" для лечения коронавирусной болезни, написала блогер Олена Монова: "И что только не пытались лечить этим чертополохом, начиная от герпеса и заканчивая ВИЧ... А тут вдруг очень кстати подвернулся коронавирус, так почему бы и не возродить интерес к такому могучему препарату от всех болезней".

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что "Протефлазид" - псевдолекарство. Препарат не включен в международные протоколы, не имеет доказанной эффективности и не изучен в реальных научных исследованиях.