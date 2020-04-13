Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий

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карантин,коронавирус

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахованию Михаил Радуцкий заявил, что законы, которые принимает Верховная Рад Украины для борьбы с распространением коронавируса, носят временный характер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В понедельник журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады он рассказал, что определение карантинных условий на законодательном уровне, в частности, дает возможность местным властям запускать в работу дополнительные больницы для приема больных коронавирусом. "Не те 240 уже существующих, а если, не дай Бог, пойдем по плохому сценарию, переоборудовать под больницы другие помещения или больницы под инфекционные", - пояснил Радуцкий.

"Он (закон) уточняет, что именно имеется в виду под сбором и передачей персональной информации людей, которые заболели коронавирусом. Также дает возможность привлекать к борьбе с коронавирусом медицинских специалистов, которые не работают в больницах. Например, профессуру университетов, институтов повышения квалификации, интернов. Это закон чисто технический", - подчеркнул нардеп.

Также он обратил внимание: "Хочу подчеркнуть, что все законы, которые сегодня принимаются Верховной Радой для борьбы с коронавирусом - это временные законы, которые будут действовать только во время карантина и пандемии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовится законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий

Коронавирус и карантин
закон законопроект карантин Радуцкий Михаил COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 SANDY
ця пейсата паскуда ще й рот дозволяє собі відкривати Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 989 .... бізнесмен масочний
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13.04.2020 13:41
+8 Zemer
Радуцкий должен давать показания следователю, а не советы давать
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13.04.2020 13:43
+4 Evgeny N
Це той, що залишив Україну без засобів захисту? А нести відповідальність за більш, ніж 200 захворівших лікарів внаслідок цього, він не збирається? А допомогти лікарям з тих "масочних" грошей? Теж ні? Так якого, курва, воно свою пельку розтуляє!?!
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13.04.2020 13:54
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