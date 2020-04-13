"Слуга народа" еще не решила, каким путем будет голосовать за законопроект о банках, - замглавы фракции Кравчук

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Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что пока фракция не решила каким образом будет принимать законопроект№2571-д по предотвращению отмены национализации или ликвидации банков, в который подали более 16 тыс. поправок.

Об этом сказала Кравчук в комментарии Цензор.НЕТ.

"Принятого решения нет. Я думаю, что мы на заседании фракции сегодня обсудим, какой путь будет выбран", - сказала нардеп.

По ее словам, сейчас комитет еще не рассмотрел поправки к законопроекту. Также она рассказала, что рассматривают вариант принятия поправок с помощью 119 и 45 статей Регламента.

"Действительно рассматривается вариант действовать по 119 и 45 статьями Регламента, когда группируются поправки по статьям, по сходству. И если какая-то поправка принимается из этого перечня подобных поправок, то остальные считаются отклоненными. Таким образом принимался закон о площадках Яценко. Другое дело, что там был абсолютный консенсус в зале при рассмотрении и эти поправки не ставили на подтверждение. Но есть юридическая дискуссия по поводу того, что все равно в зале могут просить депутаты ставить их в подтверждение, и брать минуту, и рассказывать об этой поправке. Но если действовать таким образом - это абсолютно нереалистично - потому что это мы будем сидеть 12 месяцев в Раде. Поэтому еще до конца пути, как это делать, нет", - сказала нардеп.

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта

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