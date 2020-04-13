Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев

Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетмацев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Еще рано об этом (рассмотрении законопроекта в парламенте. - Ред.) говорить", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.