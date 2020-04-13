23-летний парень на Одесчине избил полицейского из-за замечания об отсутствии маски. Инспектор госпитализирован с закрытой ЧМТ

8180 62
драка,конфликт,кулак,удар

При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области

Подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Предоставлять какие-либо объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного из полицейских, приехавших прекращать уличную пьянку в Авдеевке, избили, - НПУ

Проводится досудебное расследование.

Будни полиции Коронавирус и карантин
избиение карантин Одесская область Нацполиция COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14 Шрек Баблокат
длб, блт!.. теперь этот одесский Брюс Ли, посидит в обезьяннике с бомжами в одной камере без маски, и гарантировано подхватит короновирус, туберкулез, несколько видов гепатита, разорванную селезенку и многочисленные гематомы по всему телу..
удачи тебе, дебил!
показать весь комментарий
13.04.2020 14:52
+10 Igor Lemke dd5e2437
Цих бідних копів іпашать в Україні всi кому не лінь, день через день..Поки копи сцуко не стрілятимуть на поразку за напад на працiвника полiцii - така байда буде завжди
показать весь комментарий
13.04.2020 14:50
+8 scai
Вот по этой причине в нашей стране и бардак,ибо каждая козявка сразу на цырлы стает,и сразу кто ты такой,не имеешь права.Через 5 лет поймет что свою жизнь искалечил низа что,но поздно будет.А за полицейского влупят по полной,или платить родители устанут
показать весь комментарий
13.04.2020 15:23
Смотреть комментарии