Подозрение Чорновол - месть всем майдановцам и реванш антимайдановских сил, - Федына

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Присоединиться к заявлению против уничтожения завоеваний Революции Достоинства "Нет - реваншу!" призвала коллег с трибуны парламента народный депутат фракции "Европейская Солидарность" София Федына.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам Федыны, дело ГБР против Татьяны Чорновол является местью всем майдановцам и четким сигналом для общества, что силы Антимайдана становятся все наглее и активнее. Если расправятся с Татьяной Чорновол, завтра придут за каждым активистом.

"Ты был на Майдане? Ты посмел в свое время бороться за права? За свою украинскую государственность? Ты посмел власти в свой момент сказать "Нет!"? Поздравляю! Сегодня ты враг. Тебя надо посадить, тебя надо сделать виновным. Вот, что сегодня предлагают всем тем, кто посмел и посмеет бороться за государственность. Дело Татьяны Чорновол, которое сейчас началось, уголовное производство против нее, это своеобразная месть всем майдановцам. Это реванш антимайдановських сил, которые не только хотят показать, что" не боритесь", не только хотят сказать, что "вы были глупы, а мы побеждаем". Они хотят в каждом из нас выработать рефлекс страха", - подчеркнула нардеп.

Кроме того Федына отметила, что этим производством против Чорновол начинаются репрессии против всех майдановцев.

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"Если расправятся с ней, если те, кто даже в этом зале сидят из майдановцев, позволят расправиться с ней. Каждый из вас будет следующим. Дело не в том, что мы говорим о самом Майдане. Дело в том, что сегодня реваншем антимайдановских сил пытаются разрушить исторический выбор Украины. Пытаются разрушить право каждого из нас бороться за свои права и свободу", - отметила нардеп.

"Поэтому фракция "Европейская Солидарность", каждый из депутатов, который был на Майдане, сегодня призывает депутатов независимо от фракций, независимо от их интересов. Если вы были на Майдане - вы должны подписать заявление "Нет - реваншу". Нет - десакрализации Майдана, нет - преследованию майдановцев", - подытожила Федына.

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

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Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.

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