У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер, они умерли от букета хронических болезней, - Лукашенко

5754 112
лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране никто не умер от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - сказал Лукашенко.

По его словам, коронавирус - это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни.

"Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер", - добавил он.

Напомним, по состоянию на сегодня зарегистрировано 2919 случаев коронавируса в Беларуси. Умерли 29 пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Всех спасем, кого только можно", - Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом

Коронавирус и карантин
Беларусь карантин Лукашенко COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36 Vadim Dumikh
Премию "Дарвина" надо выдать этому умалишенному дибилу.. ))
показать весь комментарий
13.04.2020 15:23
+25 Vadim Dumikh
От СПИДА тоже кстати не умирают ))) но Бацьке наверное об этом никто не сказал.
показать весь комментарий
13.04.2020 15:25
+18 Агамемнон
Стойкое впечатление, что он беларусов ненавидит...
показать весь комментарий
13.04.2020 15:24
Смотреть комментарии