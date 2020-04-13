У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер, они умерли от букета хронических болезней, - Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране никто не умер от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус", - сказал Лукашенко.

По его словам, коронавирус - это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни.

"Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер", - добавил он.

Напомним, по состоянию на сегодня зарегистрировано 2919 случаев коронавируса в Беларуси. Умерли 29 пациентов.

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