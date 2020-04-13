Предложенный закон об онлайновом голосовании Рады будет действовать только в период карантина, - Стефанчук

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Чтобы сохранить принцип непрерывности власти, ВР должна принять закон, позволяющий во время карантина проводить голосование онлайн.

Об этом заявил первый вице-спикер Руслан Стефанчук в интервью "Апострофу", информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что закон не может использоваться для голосований законов, которые находятся в первом или во втором чтении, а связан исключительно с законодательными актами, направленными на борьбу с коронавирусом.

"Он носит срочный характер, только на 60 дней", - уточнил Стефанчук и добавил, что Рада уже приняла аналогичный законопроект о деятельности в формате видеоконференций для комитетов.

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По словам первого вице-спикера, опасения части нардепов, что онлайн-голосования могут использовать "для чего-то другого", безосновательны, а принятие закона необходимо на случай, когда "реально мы не сможем собрать в одном помещении 226 человек, а принимать решения для государства будет необходимо".

"Этот законопроект просто переводит в онлайн-режим существующее в парламенте голосование руками. Это не какое-то ноу-хау, это не электронная цифровая подпись, хотя нам надо и над этим думать. Но в первую очередь, то, что можно сделать быстро и бесконфликтно - это перевести в видеоконференции обычное голосование руками, когда людей есть возможность идентифицировать и понять результат их волеизъявления. И это не даст государственной машине остановиться", - уверен Стефанчук.

Напомним, в конце марта первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Николай Стефанчук (фракция "Слуга народа") предложили на время мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, проводить заседания парламента в режиме видеоконференций.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта поддержала в целом законопроект №3277 "об онлайн-заседаниях комитетов Верховной Рады на период карантина"., а также поддержала за основу и в целом законопроект №3278 о бессрочной отмене пленарных заседаний до конца карантина.

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