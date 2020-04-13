Из-за карантина киевляне менее исправно платят за коммуналку, - Кличко

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В марте 2020 в столице упал уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги, а это может вызвать нехватку средств на заработные платы коммунальщикам.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 13 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ.

"Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер. У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца, но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще. Из-за ограничительных мероприятий в городе резко упал уровень оплаты", - отметил Кличко.

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По его словам, общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. То есть по сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги.

Кличко отметил, что эти средства, очень нужны городу, ведь это в том числе и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы.

Кличко добавил, что сейчас есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги онлайн, не выходя из дома. Он призвал тех, кто уже платит онлайн, помочь оплатить коммунальные услуги своим родителям, бабушкам и дедушкам, которые не пользуются онлайн-сервисами.

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