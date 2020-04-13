Оккупанты в Крыму завели против Джемилева дело по трем статьям, причем две касаются событий 2013 года и расследовались украинскими правоохранителями, - адвокат Полозов

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Российские следователи в оккупированном Крыму предъявили обвинение лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву по трем статьям в рамках предварительного следствия.

Как сообщил корреспонденту Крым.Реалии адвокат Джемилева Николай Полозов, который принимал участие в следственных действиях управления российского Следкома, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера, информирует Цензор.НЕТ.

Полозов уточнил, что Мустафа Джемилев обвиняется по ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса России - "Незаконное пересечение государственной границы России", по ч.1 ст. 222 - "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и по ч. 1 ст 224 - "Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия".

Как пояснил адвокат, первая статья касается событий 3 мая 2014 года, когда Мустафа Джемилев пытался попасть в аннексированный Крым через российский пункт пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью. Тогда его не пропустили и он был вынужден вернуться в Киев.

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"Что касается второй и третьей статьи, по версии Следкома, они имеют отношение к делу сына Мустафы Джемилева Хайсера, который в мае 2013 года во дворе своего дома в Бахчисарае, случайно выстрелив из отцовского ружья, убил знакомого семьи. Изначально суд по этому делу проходил на территории Украины, однако после оккупации Крыма его перенесли в Краснодар. Данные статьи сейчас вменяются непосредственно его отцу. Когда я начал изучать документы, выяснилось, что часть из них на украинском языке. То есть это документация, которая хранилась в архивах еще до оккупации полуострова и сейчас сотрудники российского Следственного комитета используют ее в инициировании новых уголовных дел", - отметил Полозов.

По его словам, в деле Мустафы Джемилева и главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова фигурирует один и тот же следователь - Магомед Магомедов.

"По Джемилеву следователь до начала следственных действий предложил дать мне подписку о неразглашении. Я отказался, указав на неточность формулировок в документации и в присутствии двух понятых, следователь зафиксировал мой отказ" - сказал Полозов.

Он также сообщил, что с документами по проведению предварительного следствия в отношении Чубарова ему ознакомиться не удалось, "потому что следователь был не готов предоставить их".

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На сайте российского Следкома и его управления по Крыму и Севастополю информация о следственных действиях в отношении Мустафы Джемилева отсутствует, как и комментарии упомянутого адвокатом следователя.

Ранее Джемилев подтвердил Крым.Реалии, что в Крыму сотрудники российского Следкома намерены предъявить ему обвинение. Позже его адвокат Николай Полозов сообщил, что Следком перенес дату предъявления обвинений.

В представительстве президента в АРК назвали "политическим преследованием" российское уголовное дело против Мустафы Джемилева.