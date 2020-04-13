Для тушения пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС Кабмин выделил 45 млн грн из резервного фонда

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Кабинет министров выделил 44,86 миллиона гривен из резервного фонда государственного бюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Соответствующее распоряжение, инициированное Минекоенерго, принято на заседании правительства. Согласно распоряжению, должно быть выделено средств в сумме 44,862,9 тыс.грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.

Такие меры необходимы ввиду того, что, по сообщению ГСЧС, с начала года в зоне отчуждения уже произошли 27 пожаров на площади около 70 га.

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Кроме того, по информации Укргидрометцентра, тенденцией последних лет является повышение температурного режима и значительный рост количества дней с максимальной температурой выше нормы, что привело к возникновению периода чрезвычайной пожарной опасности по всей территории Украины.

"Ситуация в зоне отчуждения особенно опасна, поскольку может привести к загрязнению территорий радиоактивной пылью", - отметили в ведомстве.

Выделенное финансирование позволит дополнительно обеспечить подразделения спасателей всем необходимым для оперативного и качественного выполнения задач и своевременной ликвидации пожаров.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

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Топ комментарии
+1 Oljik
Скільки напастей звідусіль - коронавірус, криза, радіоактивні пожежі, тотальний зебілізм.....
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13.04.2020 16:36
+1 Мой комментарий
Про войну забыл.
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13.04.2020 16:40
+1 Сергей Середа
Все комментаторы цензора могли бы успешно работать в таком кабмине. Случился пожар,подписал постановление о выделении денег из резерва, получи зп 47к в месяц, или сколько они там сейчас получают. Это же проще простого.
У нас правительство только реагирует на уже случившиеся события. Что очень печально. Все как будто пущено на самотёк. Ни одна насущая проблема не обсуждается публично в обществе, живём как стадо баранов.
Печалька.
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13.04.2020 17:02
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