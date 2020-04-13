Договоры о концессии портов будут подписаны, несмотря на коронавирус, - Криклий

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Пандемия коронавируса усложняет логистические процессы во всем мире, однако, работа над концессией портов Ольвия и Херсон идет по ранее утвержденному графику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию портов Ольвия и Херсон. Сейчас финализируются несущественные условия концессионного договора с компанией QTerminals, переговоры происходят в режиме онлайн-конференций, поскольку в Катаре установлены строгие карантинные требования в отношении граждан, которые пока не могут прибыть в Украину. О нас проинформировали по дипломатическим каналам. Также продолжаются консультации по концессии порта Херсон ", - рассказал он.

По словам Криклия, работа над подготовкой концессионных проектов в портах Черноморск, Бердянск, Одесса продолжается.

"Определяемся с нашими международными партнерами по механизмам государственно-частного партнерства в дорожной сфере, а также по аэропортам и железнодорожных вокзалам", - подытожил министр.

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