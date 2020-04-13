Зеленский срочно собирает фракцию "Слуга народа" на закрытую встречу, - СМИ

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Зеленский срочно собирает фракцию "Слуга народа" на закрытую встречу, - СМИ

В понедельник, 13 апреля, состоится закрытая встреча президента Украины Владимира Зеленского с парламентской фракцией "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает источник OBOZREVATEL во фракции.

Встреча запланирована на 17:00, после окончания внеочередного заседания Верховной Рады.

Зеленский хочет обсудить с нардепами ситуацию с большим количеством поправок к так называемому "антиКоломойскому" закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" еще не решила, каким путем будет голосовать за законопроект о банках, - замглавы фракции Кравчук

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Топ комментарии
+43 Таня Krassss
Опять кодло собралось что бы деребанить страну и то, что от нее осталось.
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13.04.2020 16:50
+34 Ярослав Викторович
Дерибан очередной? Или конверты раздать, кто правильно проглосовал?
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13.04.2020 16:50
+33 Прощай немытая раССея
От Бени поступило окончательное предложение?.... Зеленский срочно собирает фракцию "Слуга народа" на закрытую встречу, - СМИ - Цензор.НЕТ 2294
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13.04.2020 16:51
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