Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович

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кривой,рог

На Днепропетровщине из-за контакта с инфицированными коллегами в самоизоляцию отправились сто медиков.

Об этом Радіо Свобода сообщила начальник отдела санэпиднадзора Госпродпотребслужбы в области Неля Полюхович, информирует Цензор.НЕТ.

По ее данным, один из случаев произошел в диагностическом центре Кривого Рога: из-за обнаружения коронавируса у его медработницы пришлось отправить на самоизоляцию 31 медработника по месту его работы. Кроме того, на самоизоляцию пошли 16 медработников больницы, где ее лечили.

"Сейчас в области коронавирус обнаружен у двух медицинских работников", - сказала Неля Полюхович.

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По состоянию на 13 апреля на Днепропетровщине лабораторно подтверждено 60 случаев коронавируса. В целом на эту инфекцию уже проверили более тысячи жителей области.

Напомним, в райцентре Петропавловка из-за обнаружения COVID-19 у медсестры первичного звена в самоизоляцию пошли 53 ее коллеги.

Коронавирус и карантин
Днепропетровщина карантин Кривой Рог врачи Госпродпотребслужба COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+5 18c49ed2
Все вопросы к "величайшему", который до сих пор не смог обеспечить медиков адекватными защитными средствами. Все нормальное накануне эпидемии загнали налево себе на карман. А теперь везут китайское фуфло, которое разлазится в руках от простого прикосновения.
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13.04.2020 17:06
+3 18c49ed2
Вот то, что сегодня анонсировано Степановым, как 300% доплата -- просто лапша и тупое погашение задолженности по зарплате. Повышение они хотят сбить с местных бюджетов, которые сами и ограбили.

Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович - Цензор.НЕТ 7874
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13.04.2020 17:22
+2 18c49ed2
Скорее наоборот. Без высочайшего разрешения эта афера бы не прошла.
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13.04.2020 17:07
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