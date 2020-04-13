Рада приняла ветированный Зеленским закон о едином счете для уплаты налогов, исключив норму о фиксированной марже для торговцев сигаретами

2726

Из закона исключена маржа для торговцев сигаретами.

Верховная рада Украины одобрила ранее ветированный законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Закон принят с предложениями главы государства Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ.

В частности, президент внес три предложения к этому документу. Два предложения касались внесения технических правок, третьей же предлагалось пункт 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона об изменениях в статью 18 ЗУ "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" исключить, как не соответствующий Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, закону Украины "О ценах и ценообразовании".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский срочно собирает фракцию "Слуга народа" на закрытую встречу, - СМИ

Парламент также поддержал неотложное подписание спикером Рады этого закона и немедленное направление его на подпись президенту.

Принятый 4 октября 2019 года во втором чтении законопроект №1049 содержал поправку, которая устанавливала фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

В ответ на принятие такой законодательной нормы табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" сообщили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины.