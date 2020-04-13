Минэкологии нужно восстановить и представить системную программу защиты окружающей среды, - Геращенко

446

Штрафы за поджог травы и другие нарушения экологического законодательства должны быть высокими, потому что вред экологии от таких правонарушений является значительным.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"Это абсолютная позор, когда ты ходишь без маски - штраф 17 000 гривен, а если ты поджег траву и сжег гектары лесов, полей и уничтожаешь украинскую природу, незаконно мусор выбрасываешь, то штраф - 185 гривен. Это неприемлемо и, конечно, надо поднимать за это штрафы", - отметила она.

По словам Геращенко, защиту экологии должна стать приоритетом политики государства, должно быть восстановлено министерство экологии, должна быть представлена государственная программа защиты окружающей среды.

"Это ненормально, когда сегодня власть Зеленского ликвидировала министерство экологии. Защита экологии - является ключевым вызовом времени. Мне кажется, надо восстановить министерство экологии, представить системную программу защиты украинской окружающей среды и борьбы с климатическими аномалиями. Также большая работа должна быть и у местных властей в этом вопросе. И если СМИ будут больше внимания уделять экологическому просвещению - это будет также правильно ", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, ранее Министерство экологии и природных ресурсов объединили с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко