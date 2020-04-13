"Слуга народа" передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук

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кравчук

Средства из бюджета, которые должны быть в этом году выделены на деятельность партии "Слуга народа", передадут на борьбу с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"В изменениях к бюджету зафиксирована возможность отказаться от государственного финансирования уставной деятельности партии на разные сроки: один, два, три квартала или на бюджетный год. Какой именно период - должно быть указано в заявлении, которое партия подает в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

По словам Кравчук, таким образом, "Слуга народа" перечислит свою часть государственного финансирования в бюджет на законных основаниях - это 70 млн гривен в этом году.

"Также мы найдем формат направить уже полученные деньги на нужды медиков. Надеюсь, что другие партии, представленные в парламенте, последуют нашему примеру", - подытожила она.

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Слуга народа передаст 70 млн грн партийных средств на борьбу с коронавирусом, - замглавы фракции Кравчук 01

Коронавирус и карантин
карантин финансирование Слуга народа Кравчук Евгения COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+8 Ali Hasan
Вкрали мільярди, а віддають 70 мільйонів.
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13.04.2020 17:13
+6 Олег Алексеев d7aa94db
Распишут эти 70 лямов между своими, и тут же выведут в офшоры. Как с медицинскими масками было!
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13.04.2020 17:14
+6 133133
по каналу "Звезда" показали или откуда инфа ?
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13.04.2020 17:27
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