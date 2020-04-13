Экс-сотрудница банка планировала продавать персональные данные клиентов в Харькове, - Нацполиция

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Фигурантка была сотрудницей банка и перед увольнением решила скопировать часть клиентской базы, а именно копии документов, налоговые декларации, банковские выписки о движении денежных средств на счетах и тому подобное.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

31-летнюю женщину разоблачили в несанкционированных действиях с закрытой банковской информацией.

Женщина была сотрудницей банка и имела доступ к конфиденциальной информации клиентов банка. Перед увольнением с корпоративного адреса фигурантка направила письма на собственную электронную почту с копиями паспортов, ИНН, налоговых деклараций, банковских выписок о движении денежных средств на счетах. Злоумышленница планировала сбыть указанную информацию за денежное вознаграждение

Правоохранители провели обыск по месту жительства женщины. По результатам изъят мобильный телефон и компьютерная техника. Изъятое направлено на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники обнаружена информация с персональными данными клиентов банка и информация, содержащая банковскую тайну.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (Несанкционированные перехват или копирование информации, которая обрабатывается в электронно - вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, если это привело к ее утечке, совершенное лицом, которое имеет право доступа к такой информации). Сейчас женщине уже сообщено о подозрении. Ей грозит до 3 лет тюрьмы.

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