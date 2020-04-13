За получение взятки $25 тысяч от застройщика будут судить бывшего следователя ГПУ

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Прокуроры Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генпрокурора.

Во время досудебного расследования установлено, что бывший следователь получил 25 тысяч долларов США от руководителя строительной компании за непринятие мер по наложению ареста на земельный участок и устранения других препятствий, связанных со строительством жилого комплекса.

Более полугода подозреваемый уклонялся от ознакомления с материалами уголовного производства с целью препятствования направлению обвинительного акта в суд. По ходатайству Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора следственным судьей Печерского районного суда г. Киева для него и его защитника был установлен срок на ознакомление с материалами.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.

Поддержание публичного обвинения будет обеспечиваться прокурорами Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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