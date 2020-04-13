Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

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Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Принятые в понедельник на внеочередном заседании Верховной Рады изменения в государственный бюджет на 2020 год рассчитаны на период противодействия эпидемии коронавируса, после ее окончания бюджет нужно будет снова пересматривать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Все понимают, что этот бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина. Он точно будет переголосовываться и пересобираться. В случае ухудшения ситуации, тогда будет реальный антикризисный бюджет. Это значит, что будем урезать очень много других вещей, если так будет нужно для страны", - отметил он.

Он заверил, что если экономика страны восстановится после пандемии, то бюджет будет пересмотрен в сторону увеличения расходов на необходимые отрасли.

"У меня есть надежда, что как минимум 30-40% от того стабилизационного фонда, который приняли, вернутся в виде тех статей, с которых их взяли, назад в бюджет. Можно назвать это "транзитным бюджетом карантина", он дает право правительству быстро принимать решения", - добавил Арахамия.

Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

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Бюджет-2020 Коронавирус и карантин
госбюджет карантин Арахамия COVID-19 коронавирус
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+14 саша паламарчук
Порохоботи, нам капєц! Зєприпиздентські нелохи знайшли всі наші таємні лабораторії!

Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7478
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13.04.2020 17:39
+13 Scorpman Y
оно проболталось.. мол, дефицит бюджета 300 млрд.грн (11+ млрд.долл) - это фигня, для отвода глаз и чтобы пипл сразу не шокировать...
А через 3-4 месяца пересмотрим - будет все 500-800 млрд.грн дефицита..
Бо "тут можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"(с)слуги народа
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13.04.2020 17:40
+12 Лео Кот
а потом начнется голод...

Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2528
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13.04.2020 17:39
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