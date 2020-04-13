Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У нас точно есть большинство людей, которые не хотят дефолта в этой стране и будут голосовать за законопроект о банках в той редакции, в которой необходимо для получения транша МВФ. У нас есть 226 голосов внутри нашей фракции - так сформулируем", - подчеркнул он.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.