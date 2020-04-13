Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП

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лавра

Среди служителей Киево-Печерской лавры уже вторая смерть от начала вспышки COVID-19. Так, 12 апреля умер 47-летний иеродиакон Наум, которого госпитализировали из Киево-Печерской лавры в Александровскую больницу Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Это второй летальный случай в Лавре. 12 апреля умер архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой форме пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Как сообщалось, в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 63 - за минувшие сутки. В связи со вспышкой COVID-19 Лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы закрывается на карантин, а непосредственно на территорию монастыря направят бригаду медиков, рентген-оборудование и тесты.

Мэр Киева Витали Кличко призвал правоохранительные органы проконтролировать обеспечение карантина монастырю. 

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+17 саша паламарчук
Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 1435
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13.04.2020 18:23
+12 oylee
Лавра отторгает Московский Патриархат.
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13.04.2020 18:29
+7 fedjka - fedjka
даже под текстом лаик без колибании поставил, но маловато пока, маловато. Второй умерший от коронавируса в Киево-Печерской лавре - 47-летний монах, - УПЦ МП - Цензор.НЕТ 8463
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13.04.2020 18:26
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