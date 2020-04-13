Главный инспектор ГАСИ Киевщины попался на взятке в виде талонов на 2,5 тыс. литров сжиженного газа, - Нацполиция. ФОТО

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13 апреля, оперативники управления стратегических расследований в Киеве Нацполиции, следователи следственного управления столичной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева задержали служащего ГАСИи во время получения неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Неправомерную выгоду он получил в виде талонов на 2500 литров сжиженного газа.

За определенное вознаграждение главный инспектор отдела пообещал не привлекать предприятие к ответственности за нарушение условий градостроительства, а именно не применять взыскания в виде 1,5 млн грн штрафа.

Чиновник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.



