На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий

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В Подгородном Днепропетровской области неизвестные подожгли офисное помещение партии "Наш край".

Как сообщают "Украинские новости", партия расценивает это как неприкрытое политическое давление.

В Подгородном неизвестные подожгли офисное помещение партии "Наш край". Крупный пожар произошел сегодня в три часа ночи. Во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал, но огонь уничтожил помещение и имущество партии. В партии "Наш край" уверены, что офис подожгли намеренно и расценивают это как неприкрытое давление на политическую силу.

"Мы убеждены, что пожар произошел не случайно. Это связано с нашей активной политической и общественной деятельностью. Поэтому мы ожидаем от правоохранительных органов ответственного и быстрого расследования этого дела", - сообщил глава фракции партии "Наш край" в Подгородненском горсовете ОТГ Виталий Маласай.

Маласай также отметил, что он неоднократно получал угрозы в свой адрес, но нынешняя ситуация никак не повлияет на его позицию.
Как известно, на выборах в Подгороднянская объединенной территориальной общине, которые состоялись 29 декабря, партия "Наш край" получила 15,05% голосов и заняла второе место.

На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий 01
На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий 02
На Днепропетровщине подожгли офис одной из политических партий 03

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