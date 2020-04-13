Дефицит средств "Энергоатома" приведет к остановке ядерных энергоблоков, - обращение к Зеленскому

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Спровоцированный кризисом на энергорынке дефицит средств у компании НАЭК "Энергоатом" может привести к остановке ядерных блоков.

Об этом идет речь в обращении Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины сообщает УНИАН.



Авторы обращения отмечают, что управляемая дезорганизация так называемого энергорынка привела к неплатежам за произведенную электроэнергию, в результате "Энергоатом" не имеет средств на закупку ядерного топлива и обеспечение безопасной эксплуатации.



"НАЭК "Энергоатом" испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Осознаете ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?", - говорится в письме.



Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, в результате этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.



Кроме того, председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей. А руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию предприятие может ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

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