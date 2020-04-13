Карантин - не повод отменять выборы, - глава ЦИК Диденко

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Карантин не является юридическим препятствием для проведения в Украине выборов. Местные выборы, запланированные на октябрь, могут перенести только при введении чрезвычайного или военного положения.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов", - сказал Диденко.

Он отметил что "карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата 15 марта".

"Тогда также звучали заявления о необходимости переноса выборов. Некоторые члены комиссии боялись выходить на работу, возможно, снизилась явка на выборах. Но юридических оснований останавливать избирательный процесс в ЦИК не было", - сказал Диденко.

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Глава ЦИК заявил, что перенос местных выборов в Украине возможен лишь при введении военного или чрезвычайного положения в стране.

"В Конституции говорится, что ограничение избирательных прав граждан возможно в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения", - заявил Диденко.

При этом он допустил, что граждане могут бояться участвовать в любом избирательном процессе в условиях карантина.

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"В Конституции говорится, что ограничение избирательных прав граждан возможно в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения", - заявил Диденко.

Напомним, местные выборы запланированы на октябрь текущего года.