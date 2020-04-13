Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко

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Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме после Пасхальных праздников.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник в Киеве.

"Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю" (законопроект о рынке земли). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать … Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или … в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках", - сказал Корниенко журналистам.

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