Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко

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Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко

Верховная Рада сможет приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о банках в сокращенном режиме после Пасхальных праздников.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник в Киеве.

"Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю" (законопроект о рынке земли). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать … Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или … в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках", - сказал Корниенко журналистам. 

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Топ комментарии
+6 Огусто
Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1228
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13.04.2020 20:19
+4 ggl chrm
1. Огонь от пожара в Чернобыльской зоне на Украине подошел к хранилищам с радиационными отходами. Пожар уже достиг города Припять
2. Предельный дефицит бюджета по договоренности с МВФ 7,4%, принято 8,19%
Зебилы. Скучали по 80-м? Вы их получили.
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13.04.2020 20:15
+4 Игорь Монахов
Вова, бросай это грязное дело с законом "антиБэня". Уже ж понятно что твои лавэ не катят против Бэни. Там у тебя Припять горит. У твоей банды есть возможность подзаработать на дозиметрах и йоде ...
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13.04.2020 20:18
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