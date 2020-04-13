Закон об открытии рынка земли в Украине направили на подпись Зеленскому

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

На сайте парламента указано, что 13 апреля Разумков направил документ на подпись президенту Зеленскому.

Напомним, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

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13 апреля парламент разблокировал подписание закона, отклонив 13 проектов постановлений об отмене голосования за него. 10 из этих проектов были зарегистрированы фракцией "Батькивщина".

Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

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Согласно законопроекту, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки.