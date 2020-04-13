"Любые возгорания исключены", - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

3405

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о ситуации с пожаром в Зоне отчуждения ЧАЭС и о том, может ли огонь попасть в хранилища с ядерными отходами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Вот так на снимке из космоса выглядит хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Это огромная железобетонная конструкция, обнесённая забором. Внутри ёмкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС.









Гугл метка для тех, кому интересно :

Хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2): Kyiv Oblast https://goo.gl/maps/3JQX2UTg1VMNa2S2A

ХОЯТ-1 на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС находиться на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены.

Гугл метка "ХОЯТ-1":

https://goo.gl/maps/HevKuqGsVbYSXNJm6

Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции.











И гугл метка: https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x92f353302682…

Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зелёных насаждений расстояние более 100 метров.

Пожар, который шёл в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный" был потушен на дальних подступах ещё утром.

Один из экспертов, строивших ХОЯТ- 2 и обслуживающих ХОЯТ -1 и "Подлесный" сказал мне:

-Антон, там нечему было бы гореть, даже если бы там все залить напалмом!"

Геращенко продолжил: "Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается. Зачем я об этом пишу и пощу фото хранилища ядерного топлива? А до того чтобы хоть чуть-чуть, но стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Спасатели работают в очень сложных условиях. Тушение лесных и болотных пожаров одна из самых сложных задач, особенно после сухой, бесснежной зимы и целого месяца без осадков.

Традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения. Обычно лес или горящие луга обкапывают траншеями или вспахивают мощными плугами, оголив влажную почву.

Но случае с зоной отчуждения этого делать как раз не рекомендуется, или делается не везде где это возможно, из-за того, что радиоактивные частицы могут таким образом быть извлечены из-под земли, где они находятся уже 34 года".

"Спасатели тушат пожар с использованием авиации, обрушивая сотни тонн воды с неба. Но этого пока не достаточно, чтобы потушить все очаги возгорания. Задача спасателей - препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры. И они справятся с этой задачей! Пожалуйста, не мешайте им работать. Не распространяйте и не перепощивайте фейки, неправду и откровенную ерунду. Все будет хорошо", - резюмировал Геращенко.