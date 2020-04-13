ГСЧС получит из резервного фонда 100 млн грн, почти половина пойдет на тушение пожара вокруг ЧАЭС, - Кабмин

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Кабинет министров Украины выделил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 100 млн. грн на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

Согласно распоряжению №406 от 13 апреля, правительство выделило Министерству внутренних дел для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 100 млн. грн для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Министерству финансов в связи с этим поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

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В Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.