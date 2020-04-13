Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работы Рады

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Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работы Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом", то есть избыточным внесением депутатами поправок к законопроектам, могут изменить регламент работы парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов. 

"Есть предложения от разных народных депутатов относительно изменений регламента, чтобы это все (рассмотрение "банковского" законопроекта с 16 тысячами поправок - ред.) происходило в рамках действующего законодательства. Также возможен такой путь решения так называемого "правочного спама", который используют мои коллеги, но посмотрим", - сказал Разумков. Он добавил, что пока рано говорить, когда так называемый "банковский закон" попадет в зал Верховной Рады, потому что очень большое количество правок было подано депутатами.

Как известно, на внеочередном заседании 30 марта Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

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+7 ptn hlo 428037f7
Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады - Цензор.НЕТ 5122
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13.04.2020 21:00
+7 Червоно-Чорний
якщо не очистити весь зелений спам-кеш, то діла не буде.
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13.04.2020 21:03
+6 Valery Greff
Элементарно - депутаты правки должны писать в здании парламента, собственноручно, без шпаргалок и при свидетелях. Они ни одного предложения связно закончить не смогут Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады - Цензор.НЕТ 2352
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13.04.2020 21:07
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