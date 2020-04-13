Криклия дезинформировали, - отстраненный и.о. главы "Укрзализныци" Марчек

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И.о. главы "Укрзализныци" Желько Марчек, увольнение которого анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, ответил на обвинения в свой адрес.

Обвинения Марчек прокомментировал информагентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень удивлен недавним интервью министра инфраструктуры для "Радио Свобода" и приведенными примерами, которые вызвали у него недоверие к моей работе. Создается впечатление, что имела место дезинформация относительно реального положения вещей", - отметил Марчек.

Он прокомментировал обвинения со стороны Криклия в затягивании продажи непрофильных активов, проволочках с реструктуризацией задолженности и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

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По словам Марчека, продажа непрофильных активов компании будет возможна после изменения постановления Кабмина от 22 ноября 2017 года. Специалисты "Укрзализныци" предоставили предложения относительно необходимых изменений, и они находятся на рассмотрении Мининфраструктуры с 20 февраля, утверждает он.

"По реструктуризации кредитной задолженности, в "Укрзализныце" разработана соответствующая программа действий. В частности, уже открыты дополнительные кредитные линии, сэкономлены средства под будущие выплаты. Министерству инфраструктуры это тоже известно", - добавил Марчек.

Он подчеркнул, что всегда готов предметно комментировать результаты деятельности "Укрзализныци".

"Но мы должны общаться, основываясь на фактах. Официально мы не получали никаких дополнительных запросов по указанным вопросам", - подчеркнул он.

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Ранее министр инфраструктуры анонсировал грядущее увольнение Марчек. 7 апреля он сказал об этом ТСН, 11 апреля — "Радіо Свобода".

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы УЗ, от руководства компанией.

Марчек был назначен и.о. главы "Укрзализныци" решением Кабинета министров от 5 февраля.

3 февраля правительство уволило главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Кравцов утверждает, что показатели его работы устраивали наблюдательный совет "Укрзализныци", и причин для его увольнения не было.